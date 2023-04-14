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Независимое военное обозрение

Минск просит у Москвы гарантий безопасности

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Ракетные компексы «Искандер» и зенитные системы семейства С-300 переданы белорусским военным, которые приступили к освоению новых видов оружия. Фото Владимира Карнозова
Ракетные компексы «Искандер» и зенитные системы семейства С-300 переданы белорусским военным, которые приступили к освоению новых видов оружия. Фото Владимира Карнозова.

Белорусский президент озадачил российского министра обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял прибывшего с рабочим визитом в Минск российского министра обороны Сергея Шойгу. На встрече 10 апреля московского гостя озадачили темой о предоставлении гарантий защиты белорусской территории как собственной земли в случае внешней агрессии.

Выполнение подобных просьб и требований выходит за рамки полномочий главы военного ведомства. Однако Лукашенко пояснил, что говорил на данную тему с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Кремле пять дней ранее. «Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям».

По словам белорусского лидера, его собеседник согласился «проревизировать все наши договоры и соглашения» с целью понять, какой новый нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять на уровне высшего политического руководства БФ и РФ. При этом Минск требует «обеспечить полную безопасность Беларуси», – добавил Лукашенко. «Так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию».

Страны коллективного Запада не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались Минску в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод из республики ядерного оружия. «Где-то после 1994 года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления и никакой безопасности нет», – отметил Лукашенко.

Помимо того, коллективный Запад наложил на РБ экономические санкции. Поводом для этого стали президентские выборы 2020 года, а в последующем прибавились новые обвинения вокруг событий на Украине. Принимающая сторона обратила внимание Шойгу, что при запросе гарантий «имелась в виду экономическая безопасность в том числе». «Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!» – вопросил Лукашенко. Не известно, обсуждалась ли тема дополнительных гарантий на Высшем государственном совете Союзного государства 6 апреля в Москве.


Владимир Карнозов

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Казахстан
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Шойгу Сергей
Проекты
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