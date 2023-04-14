Американцам не нравятся российские танкеры

Но война против торговых судов обойдется США гораздо дороже, чем России

Агентство «Bloomberg» опубликовало статью адмирала Джеймса Ставридиса, бывшего командующего силами НАТО в Европе, нападающего на «теневой флот», перевозящий российскую нефть.

Ставридис пишет, что международному сообществу необходимо расправиться (дословно: to crack down) с новым теневым флотом России. Ведь он не только позволяет Кремлю пополнять своей военный бюджет. Но и является якобы «бомбой замедленного экологического действия».

ОКО ЗА ОКО, ТАНКЕР ЗА ТАНКЕР

Может, это фантазии выжившего из ума ветерана? Увы, нет. Натовцы 11 января 2021 года задержали и обыскали российский сухогруз «Адлер» в нейтральных водах Средиземного моря.

При этом охота на иранские танкеры идет уже два десятка лет. Например, 4 июля 2019 года англичане захватили в Гибралтарском проливе иранский танкер Grace-1.

Официальный Лондон заявил по этому поводу: «Grace-1 был законным путем задержан в водах Гибралтара, потому что он вез нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, и поэтому власти Гибралтара действовали надлежащим образом и в рамках закона».

То есть чиновники из Евросоюза ввели какие-то санкции – «королевские корсары» с удовольствием захватили чужой танкер. Но не на тех нарвались.

Через две недели, вечером 19 июля 2019 года, катера ВМС Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) задержали следовавший в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

После этого Лондону ничего не оставалось делать, как обменять свой танкер на иранский.

«АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ»

С 1953 года США и Англия нагло попирают международное право. А советский, а затем российский МИД привычно выдает по каждому поводу «501-е серьезное предупреждение».

В начале 1950-х годов президент США Эйзенхауэр заявил, что появление советского самолета, даже разведчика, над территорией США будет означать начало Третьей мировой войны. В Москве это поняли – и с 1950 года ни один наш военный самолет не пролетал над территорией США.

Зато в правление Никиты Хрущева американские и британские самолеты чуть ли не ежедневно летали над советскими городами, заводами и полигонами. Вот лишь несколько эпизодов.

29 апреля 1954 года британский разведчик RB-45C «Торнадо» прошел над Киевом.

В 1956 году американский самолет «Локхид» U-2 пролетел в 40 км от Москвы.

Всего с 1956 по 1960 год «Локхид» U-2 совершил 24 полета над СССР, включая крупные города и все ракетные полигоны.

И это не считая других самолетов-разведчиков. Так, в августе 1953 года британский самолет «Канберра», залетев в ФРГ, прошел над Харьковом, полигоном Капустин Яр, а затем успешно приземлился в Иране.

Все это дорогой Никита Сергеевич скрывал от советского народа. Зато он ежедневно болтал о мирном сосуществовании.

Не можешь сбить супостата – так объяви в городе воздушную тревогу! Пусть пресса в красках распишет налет и вероятность нанесения ядерного удара.

ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР

А почему я начал с Хрущева? А потому, что при Сталине все было иначе.

В 1950 году американцы нашпиговали электронной аппаратурой два шведских транспортных самолета DC-3 «Дуглас». Они получили даже имена собственные – «Хугин» и «Мунин». Согласно скандинавским мифам, эти два ворона летали по всему свету и собирали сведения для мстительного бога Одина.

13 июня 1952 года в 11.05 (время московское) «Хугин» вылетел в свой последний полет к берегам СССР. На его борту были восемь членов экипажа, а по некоторым данным – еще и офицер британских ВВС.

В 12.15 радиотехнические станции Прибалтийского района воздушной обороны приграничной линии начали фиксировать полет неопознанного самолета в 90 км северо-западнее Виндавы в нейтральных водах Балтийского моря, курсом на юг.

В 12.24 командующий войсками Прибалтийского района полковник Шинкаренко отдал приказание: «Поднять летчика, подготовленного к полетам в сложных метеоусловиях на самолете МиГ-15 с большими подвесными баками, выслать в море на удаление 60 км на высоту 5000 метров».

В 13.14 капитан Осинский на высоте 6700 м впереди слева обнаружил иностранный самолет типа С-46 и доложил об этом на КП, запросив: «Что делать?»

В 13.15 полковник Шинкаренко передал: «Вам Корыто» (условный сигнал, означающий, что иностранный самолет следует преследовать и уничтожить).

Ох, какой вой подняли западные СМИ об уничтожении в нейтральных водах пассажирского самолета!

На заседании у Сталина главнокомандующий ВМФ Николай Кузнецов горячился и требовал судить полковника Шинкаренко. Сталин молча ходил, покуривал трубку, а потом тихо спросил: «Товарищ Кузнецов, так как вы хотите наказать генерал-майора Шинкаренко?» У Николая Герасимовича отвисла челюсть…

Летом 2003 года дайверы обнаружили останки ДС-3 на глубине 125 м в 80 км к востоку от шведского острова Готска-Санден. В ночь с 19 на 20 марта 2004 года в обстановке строжайшей секретности самолет был поднят краном шведского спасательного судна «Белос». Подняли и… забыли. В прессу так и не попала информация о том, что нашли на его борту.

Любопытно, что в день уничтожения «Хугина», 13 июня 1952 года над Японским морем в 105 км от Владивостока истребители МиГ-15 сбили американский разведывательный самолет – «летающую крепость» RB-29.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Но вернемся к шпионскому «Локхиду» U-2. Не будем винить наших авиаконструкторов: невооруженные самолеты-разведчики всегда летают выше, чем истребители.

Но был и еще один нюанс. «Локхид» U-2 был не американским самолетом, а скорее «неопознанным летающим объектом». На вооружении ВВС США эти самолеты не состояли. В американских СМИ они не упоминались. А главное – на крыльях и фюзеляже U-2 не было знаков принадлежности к какой-либо стране.

В таком случае почему же советским истребителям (или даже бомбардировщикам типа Ту-16) не открыть огонь по «НЛО» в нейтральных водах у берегов Норвегии? Ведь «Локхиды» садились на норвежском аэродроме Буде на берегу Северного моря.

Можно было сбить «НЛО» и над территорией Ирана или Турции. Дело в том, что U-2 имел крылья размахом свыше 30 м, и для снижения ему требовалось много времени. Машина была на посадке и взлете неповоротлива, так что сбить ее мог любой курсант.

Почему же это не было сделано? Да потому, что у нас не было своего Эйзенхауэра.

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА

А что же нам делать в случае нападения на танкер с российской нефтью?

Наши адмиралы зациклились на технических регламентах. Они все подсчитывают, сколько боевых кораблей у США и сколько у нас. Мол, поэтому американцы могут творить в Мировом океане что хотят.

Господа, почему вы не знакомы с военно-морской историей? 22 сентября 1914 года немецкая подводная лодка U-9 водоизмещением 490 т и с экипажем в 25 человек всего за один час утопила три английских броненосных крейсера – «Хог», «Абукир» и «Кресси» общим водоизмещением 36 тыс. т. При этом погибло полторы тысячи англичан – больше, чем в Трафальгарском сражении, самом кровавом за всю предыдущую историю британского Королевского флота!

Тем не менее подводные лодки тогда не стали решающей силой в морских сражениях. Зато сотня огромных стальных «утюгов» – линкоров и крейсеров британского, французского и американского флотов – ничем не могла защитить торговые суда от истребления подлодками.

Куда более серьезная революция в морском деле происходит в наши дни. Воздушные и морские дроны представляют серьезную опасность для боевых кораблей.

Но дроны, как и подводные лодки в 1914 году, не могут кардинально изменить ход войны на море. А вот для торгового судоходства дроны представляют на порядок большую опасность, нежели подводные лодки в 1914–1918 годах.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ

Ни одно оружие в военной истории не может сравниться с дронами по критерию «эффективность-стоимость» в борьбе с торговыми судами.

В ударные воздушные дроны можно превратить практически любой летательный аппарат: небольшие квадрокоптеры, вертолеты и т.д. Можно использовать списанные гражданские и военные самолеты – от биплана Ан-2 до лайнеров Ту-154 и бомбардировщиков Ту-22М. Вспомним, как используют Вооруженные силы Украины разведывательные беспилотники Ту-141 «Стриж», изготовленные полвека (!) назад.

Сейчас во многих странах мира появились дальноходные подводные дроны, способные поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров.

А почему бы не переделать в дрон российскую 65-см торпеду 65–76А «Кит»? При скорости в 50 узлов ее дальность составляет 50 км, а при скорости 35 узлов – 100 км. Уменьшить вес ее боевой части, снабдить торпеду аккумуляторами повышенной емкости – и можно получить радиус действия в 1000 км и выше. Крейсерская скорость – один-два узла, скорость атаки – 30 узлов, что вполне достаточно для поражения любых торговых судов.

Широкое распространение получили дроны, представляющие собой полупогруженные катера. Они уже скоро как год атакуют корабли и береговые сооружения в Черном море. И до сих пор пока никого не поймали за руку за их использование.

Ну а превращенные в дроны Ту-154 и Ту-22М могут поразить любой корабль в любой точке Мирового океана.

Итак, против дрона нет приема. Единственная защита от дронов для торговых судов – это организация конвоев, как это было в 1941–1945 годах. Но и наличие конвойных кораблей и самолетов не гарантирует безопасность судов.

РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

И не надо упрекать меня в кровожадности. Нет, я первый проголосую за всеобщий международный договор о ненападении на подводные трубопроводы и торговые суда.

Уже сейчас, согласно международному праву, никто не может в открытом море захватывать или даже обыскивать торговые суда невоюющих государств.

Тем не менее американцы уже готовят нападение на танкеры, везущие российскую нефть: адмирал Ставридис проговорился. Возможно, они хотят это сделать руками пиратов. Мало ли у американцев частных военных компаний.

Какой-то умник в прессе предложил России в случае захватов танкеров с ее нефтью… вообще отказаться от экспорта углеводородов. Дожили.

А тем временем американцы рассказывают нам басни о какой-то яхте с террористами, предположительно украинского происхождения, подорвавшими «Северный поток – 2».

Подождите смеяться. Идея-то богатая! Неужели в России не найдется сотня патриотов, не желающих засорения полей Украины обедненным ураном? Вот они-то с какой-нибудь «наемной яхты» и запустят дроны по американским танкерам.

А может, где-то купят списанный Ту-154 и с какого-то забытого аэродрома пульнут его в Атлантику или Тихий океан. Летали же американские дроны MQ-5B в марте 2014 года в Крым с заброшенного украинского аэродрома у Кировограда. Прошло восемь лет – но в прессу не просочилось никаких деталей, как американцы попали в Кировоград.

А почему бы американскими танкерами не заняться российским частным военным компаниям? Если в ответ на захват одного танкера с российской нефтью внезапно взорвутся два-три танкера США или Англии, вопрос рассосется сам собой. Тотальная война против судоходства обойдется Соединенным Штатам в тысячу раз дороже, чем России.

Ах, тогда американцы вообще заблокируют выход нашего торгового флота в море! Не беда. Вспомним приказ американского адмирала Чарльза Локвуда, отданный в 1942 году: Sink them all! То есть: «Топи их всех!» Все без разбора, что плавает в Тихом океане.

И американские подлодки топили всех – не только японцев, но и французские нейтральные корабли, и два десятка советских нейтральных судов.

Причем после войны американцы не только не извинились – Локвуд набрался нахальства и назвал свои мемуары «Sink them all!».

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.