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Интерфакс-АВН

Германия разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29

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Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: Global Look Press

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Германия разрешила Польше поставить на Украину пять истребителей МиГ-29, сообщает в четверг Associated Press.

"Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве совместно пришли к этому решению", - заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Ранее в четверг Писториус заявил, что Берлин в скором времени примет решение по поставке Польшей Украине боевых самолетов советского производства.

Согласно требованиям немецкого закона, если страна-получатель немецких вооружений хочет отправить его в третью страну, то требуется одобрение Берлина. В данном случае речь идет о МиГ-29, которыми когда-то владела ГДР, а затем ФРГ поставила их Польше.

Ранее в апреле глава управления президента Польши по международной политике Марцин Пшидач сообщил, что несколько польских самолетов МиГ-29 доставлены на Украину. Тогда он отметил, что Польша намерена поставить Украине больше истребителей.

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
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