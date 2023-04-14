Испытания российского «Оберега» показали на видео

Российские штурмовые бронежилеты «Оберег» испытали пулями на полигоне в Туле. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Zvezdanews.

На кадрах видно, что бронежилет выдержал выстрел из снайперской винтовки. «Первая партия экипировки уже прошла проверку реальным делом в зоне спецоперации. Сейчас в Туле выпускается до двух тысяч таких бронежилетов в квартал с увеличением объемов в будущем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Оберег» обеспечивает защиту от пуль и осколков, не сковывая движений. Нагрудная часть бронежилета получила керамическую плиту класса Бр5, а спину защищает плита с баллистическим пакетом такого же класса. Броню изготавливают из арамидной ткани.

Ранее гендиректор завода «Октава» (входит в «Ростех») Павел Павленко сообщил, что предприятие наладило производство бронежилетов «Оберег» для участников специальной военной операции. Изделие позволяет выдерживать прямое попадание бронебойных пуль Б-32.

В ноябре 2022 года стало известно, что в России создали переносной щит, способный выдерживать очередь из крупнокалиберного пулемета.