США все еще готовы работать с Россией над реализацией ДСНВ, заявил Пентагон

Пентагон: США после испытаний Россией МБР готовы работать с ней над реализацией ДСНВ

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США после недавних испытаний Россией межконтинентальной баллистической ракеты по-прежнему готовы конструктивно взаимодействовать с Москвой в целях полной реализации положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости представитель Пентагона.

Во вторник министерство обороны РФ сообщило об испытательном пуске МБР. Целью пуска с полигона "Капустин Яр" было испытание перспективного боевого оснащения ракеты. Ее учебная боевая часть с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане. Как заявил впоследствии журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков, Москва уведомляла Вашингтон об этих испытаниях.

"Россия периодически проводит испытания межконтинентальных баллистических ракет такого рода, также, как и США. Однако одностороннее решение России приостановить свое участие в ДСНВ является безответственным и достойно сожаления. США по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией в целях полной реализации положений данного договора", - заявили агентству в министерстве обороны США.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков.