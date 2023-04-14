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ТАСС

Пригожин: ЧВК "Вагнер" за время СВО уничтожила 38 тыс. человек личного состава противника

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Из них 32 тыс. человек приходится на Артемовск и Соледар

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Подразделения ЧВК "Вагнер" за время спецоперации на Украине уничтожили 38 тыс. человек личного состава противника, на Артемовск (украинское название - Бахмут) и Соледар приходятся 32 тыс. человек. Об этом заявил в четверг основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному [подразделениями ЧВК "Вагнер"] противнику - только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) - 38 тыс. человек. Из которых 32 тыс. человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута", - сказал он. Слова Пригожина приводятся в телеграм-канале его пресс-службы.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, являлся важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Ранее Пригожин сообщил, что более 80% Артемовска, включая все административные центры, находятся под контролем российских сил. 

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Страны
Украина
Проекты
ЧВК
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