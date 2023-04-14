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ТАСС

Частный бизнес США боится, что выделенные Украине деньги пострадают от коррупции

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Фрагмент банкноты номиналом 100 долларов США
Фрагмент банкноты номиналом 100 долларов США.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Сухоруков

По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется более $400 млрд

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Частный бизнес США готов помогать Украине в восстановлении, но опасается, что выделенные им средства могут пострадать от коррупции. Об этом заявила в четверг глава Министерства торговли США Джина Раймондо на форуме американо-украинского партнерства, организованном Торговой палатой США.

"Необходимо сотрудничество государственного сектора и частного бизнеса", - сказала она, напомнив, что, по оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется более $400 млрд. При этом министр отметила, что руководителей частных компаний интересуют ответы на ряд вопросов, в частности, "как частный капитал будет соотноситься с государственным и другими источниками смешанного финансирования", а также могут ли они быть уверены в том, что "выделенные ими средства не столкнутся с коррупцией". "Я надеюсь, <...> мы найдем ответы на эти вопросы и сможем заверить американский бизнес в том, что правильным с его стороны будет поддерживать Украину и инвестировать в нее", - подчеркнула Раймондо.

Чиновник добавила, что ее ведомство в сотрудничестве с Минфином и Госдепартаментом продолжает разработку ограничений в отношении тех, кто помогает России получать санкционные товары. "Мы в министерстве торговли и особенно в бюро по вопросам промышленности и безопасности (входит в структуру Минторга - прим. ТАСС) продолжим работать с нашими коллегами в правительстве, с министерством финансов, с Госдепартаментом и другими ведомствами, чтобы и дальше ужесточать ограничения и вводить меры против тех, кто помогает России получать санкционные товары. Мы на постоянной основе, каждый день, каждую неделю изучаем, что еще мы можем сделать, кого можем добавить в эти списки", - указала Раймондо. 

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Страны
Россия
США
Украина
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