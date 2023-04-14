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РИА Новости

Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Самолет МиГ-31
Самолет МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Минобороны: российский МиГ-31 сопроводил Р-8А ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице воздушная цель. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, после разворота иностранного военного самолета от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии".

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
МиГ-31
Проекты
СФ
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