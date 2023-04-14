Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет в августе

МОСКВА, 13 апреля/ Радио Sputnik. С 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на десятках площадок во всех военных округах и на Северном флоте пройдет IX Международный военно-технический форум "Армия-2023".

Отечественные и зарубежные компании покажут современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники. Состоятся научно-деловые встречи, экспертные советы по актуальным вопросам мировой повестки.

В приветствии участникам и посетителям форума министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу отметил, что на мероприятии будут представлены достижения IT-индустрии, разработки в области технологий искусственного интеллекта, беспилотные системы и другие новинки.

"В этом году на экспозиции будут представлены наиболее эффективные средства вооруженной борьбы, а также технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции", – добавил Шойгу.

В Минобороны уточнили, что в форуме прошлого года приняли участие 1 497 предприятий и организаций, которые представили 28 536 образцов продукции военного и двойного назначения.

Ранее радио Sputnik рассказало об участии делегации Подмосковья в выставке, которая будет проходить в Дели и Мумбае.