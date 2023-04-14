МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации

МВД России объяснило увеличение штата спецподразделений проведением спецоперации

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Увеличение штата спецподразделений МВД России связано с проведением специальной военной операции и текущей обстановкой, сообщает пресс-центр ведомства в четверг.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале заявил об увеличении штата полицейского спецназа "Гром", "который повсеместно теперь подменяет собой СОБР Росгвардии". По словам депутата, в полиции "формируется параллельная структура, дублирующая задачи и функционал Росгвардии".

"Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации", – пояснили в министерстве.