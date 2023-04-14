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РИА Новости

МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации

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Российский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

МВД России объяснило увеличение штата спецподразделений проведением спецоперации

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Увеличение штата спецподразделений МВД России связано с проведением специальной военной операции и текущей обстановкой, сообщает пресс-центр ведомства в четверг.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале заявил об увеличении штата полицейского спецназа "Гром", "который повсеместно теперь подменяет собой СОБР Росгвардии". По словам депутата, в полиции "формируется параллельная структура, дублирующая задачи и функционал Росгвардии".

"Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации", – пояснили в министерстве.

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1 комментарий
№1
14.04.2023 02:36
Цитата, q
Увеличение штата спецподразделений МВД России связано с проведением специальной военной операции и текущей обстановкой, сообщает пресс-центр ведомства в четверг.

Неужели в зону СВО решили профессионалов-силовиков отправлять, а не мобилизованных мужиков ....
Силовики для того и нужны чтобы в специальных военных операциях участвовать иначе, как говорил Михаил Задорнов "пусть учаться зарабатывать  без  государства"....
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