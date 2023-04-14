Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России

Физик Никитчук предложил возобновить ядерные испытания в России после 33-летнего перерыва
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России имеет смысл провести ядерные испытания, чтобы проверить возможности своих новых разработок и состояние ядерного щита, считает бывший сотрудник Российского федерального ядерного центра в Сарове (ранее - "Арзамас-16", 1969-1984 и 1991-1995 годы) доктор технических наук Иван Никитчук.
Последние натурные ядерные испытания СССР провел в 1990 году.
Ветеран-ядерщик отметил, что для этого России необходимо будет выйти из Договора о запрещении ядерных испытаний, напомнив, что его не ратифицировали ни США, ни Китай. Ученый назвал проводимые эксперименты по моделированию применения атомного оружия "паллиативом".
"Полноценного профессионала не может быть без испытаний: чтобы уметь плавать, надо плавать, чтобы не "дать петуха", певец распевается каждый день, а оружейники 30 лет только перелистывают ноты, не издавая ни звука", - подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора.
Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.