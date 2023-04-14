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РИА Новости

Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России

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Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра в Сарове
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра в Сарове.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Физик Никитчук предложил возобновить ядерные испытания в России после 33-летнего перерыва

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России имеет смысл провести ядерные испытания, чтобы проверить возможности своих новых разработок и состояние ядерного щита, считает бывший сотрудник Российского федерального ядерного центра в Сарове (ранее - "Арзамас-16", 1969-1984 и 1991-1995 годы) доктор технических наук Иван Никитчук.

Последние натурные ядерные испытания СССР провел в 1990 году.

"С тех пор выросло уже не менее трех поколений оружейников, которые ни разу в жизни на практике не проверяли сами термоядерные заряды, которые ими разработаны. Соответственно, многие тонкие моменты, связанные с разработкой ядерных зарядов, не могут быть усвоены молодыми учеными и конструкторами так полно и глубоко, как это было раньше в условиях испытаний, а это крайне опасное обстоятельство", - сказал Никитчук в четверг на конференции "Роль и место ядерного оружия в современном мире".

Ветеран-ядерщик отметил, что для этого России необходимо будет выйти из Договора о запрещении ядерных испытаний, напомнив, что его не ратифицировали ни США, ни Китай. Ученый назвал проводимые эксперименты по моделированию применения атомного оружия "паллиативом".

"Полноценного профессионала не может быть без испытаний: чтобы уметь плавать, надо плавать, чтобы не "дать петуха", певец распевается каждый день, а оружейники 30 лет только перелистывают ноты, не издавая ни звука", - подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора.

Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

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