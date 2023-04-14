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Интерфакс-АВН

ЕС выделяет 1 млрд евро на снабжение Украины боеприпасами

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: neprosto.fun

Брюссель. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС объявил в четверг об утверждении суммы в 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины.

"Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 1 млрд евро для вооруженных сил Украины", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В документе Совета ЕС поясняется, что данное решение "реализует первую часть соглашения совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов".

В Брюсселе уточняют, что вместе с предыдущими семью траншами, помощь, одобренная 13 апреля, доводит общую поддержку Украины Евросоюзом в рамках Европейского фонда мира до 4,6 млрд евро.

Главы МИД и Минобороны стран ЕС 20 марта 2023 года достигли соглашения о передаче Украине артиллерийских снарядов из имеющихся запасов, а также о наращивании военного производства в Евросоюзе для обеспечения таких поставок.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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