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РИА Новости

В Крыму заявили, что НАТО нечего делать в Черном море

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Корабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

Вице-спикер парламента Крыма Бобков заявил, что кораблям НАТО нечего делать в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Флоту НАТО нечего делать в Черном море, так как его присутствие станет фактором страшнейшей дестабилизации в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации.

"Кораблям НАТО нечего делать в Черном море. Полнокровное присутствие флота Североатлантического альянса является страшнейшим фактором дестабилизации и несет угрозу всем причерноморским странам, включаю Турцию", - сказал Бобков.

По его словам, слова "НАТО" и "демилитаризация" противоречащие друг другу понятия. "Там, где появляется НАТО, там разгораются конфликты и милитаризация. Это доказано жизнью. Если кто-то хочет создать очаг напряженности и очередную арену боевых действий, то нужно всего лишь пригласить туда Североатлантический альянс и все увидят, как там стреляют, бомбят и гибнут мирные люди", - подчеркнул вице-спикер.

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Страны
Турция
Украина
Проекты
NATO
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