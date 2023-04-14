Венгрия отвергла попытки США втянуть ее в конфликт на Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт "выступает за мир"

БУДАПЕШТ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Венгрии отвергает попытки США оказать на него давление, чтобы втянуть его в военный конфликт на Украине, и намерено придерживаться прежней миролюбивой позиции по этому вопросу. Об этом заявил в четверг венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Либерии Ди-Максвеллом Саахом Кемайа.

Комментируя по просьбу журналистов последние высказывания посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, Сийярто отметил, что подходы двух стран к событиям на Украине расходятся. "У нас разные взгляды на эту ситуацию. Мы, венгры, выступаем за мир. Мы хотим прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров. И нас нельзя переубедить и заставить изменить нашу миролюбивую позицию", - сказал глава МИД.

"И мы не понимаем, почему мы должны подвергаться давлению с чьей-либо стороны", - продолжил Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия как суверенное государство вправе требовать от других стран уважительного отношения и хотела бы, чтобы ей "не читали наставления" и не пытались втянуть в военные действия.

Вашингтон давно открыто выражает недовольство тем, что Будапешт отказывается поставлять вооружения Киеву и сохраняет контакты с Москвой. В среду посол США Прессман заявил на встрече с журналистами, что американская администрация "обеспокоена тем, что венгерское правительство продолжает поддерживать тесные связи с Россией".