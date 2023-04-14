Авиация Северного флота отработала защиту Севморпути в рамках учений

Истребители МиГ-29К отдельного корабельного истребительного авиаполка вылетали в указанный район для имитации нанесения бомбоштурмового удара

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Авиация Северного флота (СФ) отработала действия в кризисных ситуациях по защите морских коммуникаций России в Арктическом океанском районе в ходе учений по управлению авиацией и войсками ПВО. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе СФ.

"В ходе отдельных эпизодов учения противолодочные самолеты Ил-38 отдельного смешанного авиаполка Северного флота осуществляли вылеты в район пролива Карские ворота в целях вскрытия надводной обстановки по маршруту Северного морского пути и выдачи целеуказания по выявленным кораблям условного противника", - говорится в сообщении.

В СФ отметили, что истребители МиГ-29К отдельного корабельного истребительного авиаполка вылетали в указанный район для имитации нанесения бомбоштурмового удара.

Особое внимание на учениях было уделено отработке действий по защите морских коммуникаций, вопросам проведения спасательных операций и оказания помощи терпящим бедствие, подчеркнули в пресс-службе СФ.

В ходе учений, которые проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, также выполнялись задачи по прикрытию с воздуха боевых кораблей и судов обеспечения, организации противовоздушной обороны объектов флота и гражданской инфраструктуры.