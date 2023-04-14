Бразилия рассматривает возможность закупки дополнительных истребителей F-39E "Грипен"

ЦАМТО, 13 апреля. Как заявил министр обороны Бразилии Хосе Муцио агентству Reuters, власти страны оценивают возможности увеличения заказа на поставку истребителей "Грипен" разработки шведской Saab, однако количество дополнительных самолетов пока не определено.

Как указал министр в рамках открывшейся в Рио-де-Жанейро выставке оборонной промышленности LAAD Defense & Security 2023, о необходимости поставки дополнительных самолетов заявило командование ВВС Бразилии. Данный запрос сейчас изучается. На прошлой неделе он обсуждался с послом Швеции, однако пока проект находится на ранней стадии.

Как указал знакомый с ситуацией анонимный источник агентства, первоначальный заказ может быть увеличен до 40 самолетов. Переговоры будут включать отказ от некоторого оборудования и боеприпасов в обмен на "кредит" на покупку четырех дополнительных самолетов. Бразилия – большая материковая страна и 36 или 40 (истребителей) достаточно для оснащения только одной базы. Для прикрытия всей территории необходимо значительно больше истребителей. Бразилия могла бы дополнительно приобрести около 30 самолетов. Несмотря на то, что это дорогостоящая закупка, она актуальна. Как ожидается, вторая партия истребителей будет поставлена в течение 15 лет.

В ходе выставки LAAD-2023 компании Saab и Embraer 11 апреля подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), предусматривающий дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества, в т.ч. при продвижении самолетов C-390 и "Грипен" на европейском и латиноамериканском рынках.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2014 года командование ВВС Бразилии заключило с компанией Saab контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F". Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуг обслуживания и обучения. 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F". Saab соберет в Швеции и поставит 13 одноместных самолетов "Грипен E", еще 8 будут собраны в Бразилии совместно. Оставшиеся 15 истребителей (7 одноместных и 8 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии.

В апреле 2022 года командующий ВВС генерал Карлос ду Алмейда Баптишта Джуниор объявил о получении разрешения на подписание изменения к контракту на поставку четырех дополнительных "Грипен", однако, вероятно, согласование условий их поставки пока не завершено. Одновременно ВВС Бразилии приступили к предварительной оценке возможности приобретения второй партии истребителей.

Первая пара самолетов F-39E "Грипен" была официально принята на вооружение ВВС Бразилии 22 апреля 2022 года. Полностью поставка должна быть завершена к 2027 году.

Поставленные самолеты войдут в боевой состав эскадрильи "Ягуар" 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе "Анаполис" (штат Гояс).