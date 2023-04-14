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Последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 отложили

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Ariane 5
Ракета Ariane 5 на стартовой площадке.
Источник изображения: © Фото : ESA–S. Corvaja

Пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 с юпитерианской миссией Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) отложен из-за возможной грозы. Об этом в Twitter сообщил оператор Arianespace.

Отмечается, что ракета и полезная нагрузка находятся в безопасности.

Пуск носителя с автоматической межпланетной станции (АМС) с космодрома Куру во Французской Гвиане был намечен на 15:15 по московскому времени. Старт должен был стать последним в истории для ракеты Ariane 5.

Основной целью миссии JUICE называется поиск следов пригодных для жизни условий на поверхности либо внутри лун Юпитера. Для этого JUICE оснащен десятью научными инструментами.

В марте генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль допустил, что первый запуск Ariane 6, которая заменит Ariane 5, «не состоится до конца этого года».

В декабре 2015 года компания Airbus Defence and Space сообщила, что заключила с Европейским космическим агентством контракт на разработку и строительство межпланетной станции JUICE.

В марте того же года геофизики из Германии, США и Швеции заявили о наличии убедительных доказательств в пользу того, что на крупнейшем спутнике Юпитера — Ганимеде — присутствует подледный соленый океан.

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Страны
Гвиана
Германия
США
Франция
Швеция
Компании
Airbus
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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