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РИА Новости

Только победа России вернет стабильность в Европу, заявил Патрушев

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik

Патрушев: только победа России над украинским нацизмом вернет стабильность в Европу

НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Только победа России над украинским нацизмом позволит обеспечить ее безопасность, будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Англосаксы, пытаясь удержать доминирование в мире, навязывают другим государствам "порядок, основанный на правилах", организуют "цветные революции", культивируют создание террористических группировок от "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"* до "Правого сектора"** на Украине (организации, запрещённые в РФ - ред.), способствуют возрождению фашизма и неонацизма", - сказал Патрушев в Нальчике на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе.

По его словам, "Украина стала очередной жертвой проявления навязчивой и агрессивной деятельности американских политиков".

После государственного переворота, совершенного в 2014 году в этой стране, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили Украину в плацдарм для противодействия России, добавил Патрушев.

"Американское политическое руководство, используя сложившуюся ситуацию для реализации своих гегемонистских целей, стремится нанести "стратегическое поражение" России, уничтожить её суверенитет… Мы вынуждены были принять меры по защите населения Донбасса и обеспечению своей национальной безопасности", - констатировал секретарь Совбеза.

При этом под давлением США коллективный Запад, не считаясь с истинными интересами украинского народа, разжигает военный конфликт, продолжает накачивать киевский режим вооружением, активно ведёт военную подготовку неонацистов, помогает планировать военные операции, добавил он.

"Людские потери со стороны Украины не принимаются во внимание, ведь боевые действия и разрушения инфраструктуры ведутся не на территориях стран НАТО", - указал Патрушев.

"Поэтому у нас нет другого пути, как освободить Украину от неонацизма. Только победа России позволит обеспечить безопасность нашей страны, будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира", - заключил секретарь Совбеза.

* Запрещенные в России террористические организации

** Запрещенная в России экстремистская организация

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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