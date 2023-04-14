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Интерфакс-АВН

Секретарь Совбеза РФ заявил, что Запад помогает Украине планировать военные операции

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Нальчик. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разжигает конфликт на Украине и помогает Киеву планировать военные операции.

"Под давлением США коллективный Запад, не считаясь с истинными интересами украинского народа, разжигает военный конфликт, продолжает накачивать киевский режим вооружением", - сказал Патрушев в Нальчике на совещании по вопросам безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, Запад "помогает планировать военные операции". Кроме того, сказал Патрушев, Запад "активно ведёт военную подготовку" украинских подразделений.

"Людские потери со стороны Украины не принимаются во внимание, ведь боевые действия и разрушения инфраструктуры ведутся не на территориях стран НАТО", - сказал Патрушев.

Патрушев заявил, что западные страны "превратили Украину в плацдарм для противодействия России".

"Американское политическое руководство, используя сложившуюся ситуацию для реализации своих гегемонистских целей, стремится нанести стратегическое поражение России, уничтожить её суверенитет", - сказал Патрушев.

"Мы вынуждены были принять меры по защите населения Донбасса и обеспечению своей национальной безопасности", - сказал секретарь Совбеза РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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