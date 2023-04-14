DPA: Варшава попросила Берлин разрешить поставку Киеву МиГ-29, полученных из запасов ГДР

Речь идет о многоцелевых истребителях, которые Германия после объединения страны передала Польше

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Польши официально попросили правительство Германии одобрить поставки Украине истребителей советского производства, полученных Варшавой из запасов бывшей ГДР. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

Речь идет о многоцелевых истребителях МиГ-29, которые Германия после объединения страны передала Польше. Варшава в данном случае обязана запрашивать разрешение Берлина в случае дальнейшей передачи самолетов. В правительстве ФРГ отметили, что ответят за запрос "в самое ближайшее время".

В 2002 году федеративная республика продала Польше 23 МиГ-29 из запасов бывшей ГДР. По данным польской стороны, сейчас она располагает "примерно дюжиной" таких истребителей.

В начале апреля представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF сообщил, что власти страны передали Украине несколько истребителей МиГ-29.