Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев

Патрушев: англосаксы стоят за призывами к терактам и беспорядкам на Северном Кавказе

НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов", - констатировал Патрушев, выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. "Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников", - добавил он.

Россия уже сталкивалась с использованием таких методов и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, "когда Запад спровоцировал на территории нашей страны конфликт с использованием международных террористических организаций", отметил Патрушев.

"Тогда нам удалось, при активном участии жителей Кавказа, решительно пресечь преступную деятельность, представляющую угрозу территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь", - сказал секретарь Совбеза.