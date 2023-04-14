Войти
РИА Новости

Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев

610
0
0
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Патрушев: англосаксы стоят за призывами к терактам и беспорядкам на Северном Кавказе

НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов", - констатировал Патрушев, выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. "Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников", - добавил он.

Россия уже сталкивалась с использованием таких методов и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, "когда Запад спровоцировал на территории нашей страны конфликт с использованием международных террористических организаций", отметил Патрушев.

"Тогда нам удалось, при активном участии жителей Кавказа, решительно пресечь преступную деятельность, представляющую угрозу территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь", - сказал секретарь Совбеза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
02.06.2021
Глава британского МИД намерен оценить "негативное поведение" России на встрече НАТО - СМИ
16.07.2020
Еще о «доктрине эскалации для деэскалации»
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
12.11.2012
Борьба за богатства Арктики еще впереди
25.02.2010
Старт ближневосточной гонки вооружений
08.10.2009
Израиль обвинил Россию в поддержке иранской военной ядерной программы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 20:24
  • 48056
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.04 16:58
  • 46
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.04 16:32
  • 2
Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"
  • 14.04 16:30
  • 0
Международный олимпийский комитет плюёт на международное право, поощряет расизм и дискриминацию
  • 14.04 16:22
  • 0
Польша создаёт из ЛитПолУкрбриг корпус для захвата Западной Украины
  • 14.04 15:58
  • 5
НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса
  • 14.04 15:35
  • 8
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 14.04 15:13
  • 4
Украине не спастись от ВКС России. Переломный момент не за горами
  • 14.04 15:09
  • 1
Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете
  • 14.04 13:11
  • 13
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 14.04 10:47
  • 1
Андрей Комаров: «Мы рассчитываем опережающими темпами достичь мирового уровня»
  • 14.04 03:40
  • 1
В России предупредили о возросших рисках военного столкновения с НАТО. Стоит ли этого опасаться?
  • 14.04 02:43
  • 1
Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности
  • 14.04 02:36
  • 1
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации
  • 14.04 02:12
  • 6
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков