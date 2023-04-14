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ТАСС

Многоспутниковость группировок "Сферы" защитит ее от возможных атак

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Александр Блошенко
Александр Блошенко.
Источник изображения: © Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

По словам исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, переход на другие баллистические решения положительно сказывается на устойчивости к помехам

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Многоспутниковость программы "Сфера" даст космическим аппаратам, которые в нее входят, дополнительную защиту от помех. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко на конгрессе "Сфера".

"Прямая атака на космическую инфраструктуру считается атакой на критическую инфраструктуру страны. Вещь такая - на международном уровне сложная к реагированию на нее. С точки зрения устойчивости от помех любая многоспутниковость повышает устойчивость: если один аппарат на геостационарной орбите, его поймать проще, воздействовать на него легальным или полулегальным образом проще", - сказал Блошенко, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС, будет ли в программе "Сфера" дополнительная защита от попыток подмены сигнала.

Исполнительный директор подчеркнул, что переход на другие баллистические решения положительно сказывается на устойчивости к помехам.

Ранее генеральный директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин сообщил, что Россия наблюдает в последнее время постоянные попытки с сопредельной территории заглушить или подменить спутниковый сигнал. По его словам, сейчас создается программно-аппаратный комплекс, который позволяет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, ориентированной на спутник.

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