Роскосмос в 2023 году начнет создание системы связи direct-to-cell

По словам директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергея Прохорова, группировка будет строиться на базе космических аппаратов "Беркут-С"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Роскосмос в 2023 году приступит к созданию системы подключения мобильных устройств к сети в условиях отсутствия сотовой инфраструктуры direct-to-cell. Об этом в четверг сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутника и предоставлением прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования. <…> В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки", - сказал он на конгрессе "Сфера".

"Технология называется direct-to-cell, direct-to-mobile. Мы хотим идти в ногу со временем и заложить необходимые проектные решения для того, чтобы иметь такую систему на низких орбитах и обеспечить качественно новый уровень предоставления услуг массовому потребителю", - отметил Блошенко.

Как рассказал директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергей Прохоров, группировка будет строиться на базе космических аппаратов "Беркут-С". Блошенко добавил, что высота орбиты скорее всего составит от двух тыс. километров, а размер группировки будет исчисляться сотнями спутников.