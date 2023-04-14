Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

По словам пресс-секретаря президента РФ, СВО "будет продолжаться до победного конца"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже идет, но это самое малое, что Россия может для них сделать, важнее всего - оградить эти территории от опасности. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече со слушателями "Мастерской новых медиа".

"Процесс восстановления идет, и это самая маленькая толика того, что страна может сделать для новых регионов. Максимально, что должна сделать страна, - оградить новые регионы от опасности", - такие слова пресс-секретаря приводятся в четверг в Telegram-канале "Мастерская новых медиа".

В этой связи Песков подчеркнул, что специальная военная операция "будет продолжаться до победного конца".

Комментируя работу по восстановлению новых регионов, Песков отметил: "[Там] работают десятки тысяч людей, вкладывается огромное количество усилий". Так, жители Луганска, по его словам, "видят, как ремонтируются и строятся новые дороги, создается инфраструктура".