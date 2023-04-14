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ТАСС

Российские инструкторы обучили более 500 военнослужащих армии Таджикистана

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Военнослужащие ВС Таджикистана
Военнослужащие ВС Таджикистана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Теоретическая и практическая часть подготовки велась на 201-й военной базе РФ с 31 января 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Более 500 младших специалистов армии Таджикистана закончили первое в 2023 году обучение под руководством инструкторов Центрального военного округа (ЦВО). Теоретическая и практическая часть подготовки велась на 201-й российской военной базе, сообщили в пресс-службе округа в четверг.

Обучение началось 31 января 2023 года.

"Российские военнослужащие обучили специалистов на должностях механиков-водителей танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных орудий 2С1 "Гвоздика", а также наводчиков бронетранспортеров БТР-80, гранатометчиков и связистов. После окончания обучения и сдачи теоретических экзаменов специалисты продемонстрировали свои навыки в контрольных стрельбах из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов на горных полигонах Ляур и Самбули", - говорится в сообщении.

Подготовка специалистов для армии Таджикистана организована с 2015 года, за это время ее прошли более 6,5 тыс. человек.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. 

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
БМП-2
БТР-80
Гвоздика
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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