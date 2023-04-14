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ТАСС

Иран намерен сотрудничать с Россией по космической программе "Сфера"

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Программа подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Иран выразил намерение сотрудничать с РФ в космической программе "Сфера". Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали в четверг на конгрессе "Сфера".

Он отметил, что Иран официально уведомил Международный союз электросвязи, SpaceX и другие организации о правилах работы спутниковых операторов на территории страны, но не получил ответ. "Все, что выходит за рамки, расцениваем как безответственные и незаконные действия, которые являются не только вмешательством во внутренние дела Ирана, но и являются очевидным нарушением международных прав", - подчеркнул посол.

"Сфера" считается исключительной экономической и политической возможностью и возможностью в сфере безопасности. Мы в контексте долгосрочной программы сотрудничества с РФ в области космоса заявляем о готовности и полном своем намерении осуществлять партнерство и присутствие в этом облачном проекте", - сказал Джалали.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения. Первый аппарат "Скиф-Д" по программе был запущен в 2022 году. 

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Страны
Иран
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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