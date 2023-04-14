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НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса

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Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

NDP: НАТО бьется в предсмертных судорогах

На ближайшие два месяца Польша станет военным полигоном НАТО для проведения учений, пишет NDP. США используют их как политический маркетинг с целью уменьшить напряженность в рядах альянса и поднять свой имидж. Однако все усилия напрасны – Россия уже уничтожила репутацию НАТО.

Ханна Крамер

Североатлантический альянс по указке США продолжает осуществлять враждебную политику по отношению к Востоку, принимая новых членов и время от времени устраивая военные учения.

На очередные затеянные Вашингтоном учения можно было бы и не обращать особого внимания, если бы не один факт. Дело в том, что из-за напряженных отношений между Альянсом и Россией на фоне украинского кризиса Польша как минимум на ближайшие два месяца станет военным полигоном НАТО.

В рамках учений будут проверены действия стран НАТО на случай войны. Не думаю, что нужно уточнять, с кем именно командование Североатлантического альянса планирует воевать, поскольку это очевидно. Посмотрим на то, чего нам ожидать в ближайшее время.

С 17 апреля по 16 мая вблизи границ с Белоруссией и Россией запланированы международные учения Anakonda - 2023. В них примут участие почти 13 тысяч военных Войска Польского и союзных государств. Целью учений является проверка возможностей армии, техники и командных систем, взаимодействия союзников и механизмов сотрудничества с гражданскими учреждениями, занимающимися вопросами безопасности. Маневры разделены на несколько этапов. Ключевой этап, так называемые livex (тактические учения с участием войск) начнется уже в середине апреля. Военные начнут перемещать технику на полигоны в Дравске-Поморском, Оршише, Устке и Новой Дембе.

Но это еще не все. В этом году "Анаконда" будет совмещена с другими учениями, организованными польскими союзниками. Речь идет об учениях Defender Europe - 23, в ходе которых армия США проверит, насколько оперативно мероприятия пройдут в южной части Европы. Следующие учения – Aurora-23, в рамках которых натовские войска будут отрабатывать отражение атаки на Швецию. Маневры Defender Europe пройдут с 7 мая по 11 июня 2023 года. Подготовка к ним уже ведется: заместитель пресс-секретаря Пентагона заявил, что тренировки начнутся 22 апреля.

Кроме того, с 12 по 23 июня в небе Польши, Румынии, Чехии, Германии и стран Балтии будут проводиться крупнейшие учения ВВС с момента создания НАТО, то есть с 1949 г.. Целью маневров является оптимизация и углубление сотрудничества между членами альянса и их вооруженными силами. При этом немцы хотят доказать, что они готовы защищать свое воздушное пространство и вносить конкретный вклад в защиту своих европейских соседей.

По данным немецкой газеты Das Erste, эти маневры проводятся для того, чтобы продемонстрировать решимость альянса защищать своих членов от современных угроз, а также дать сигнал Москве. Интересно, какой?

Анализируя мировые СМИ, можно сделать вывод о том, что репутация НАТО уже уничтожена. Также окончательно разрушен миф о том, будто бы Альянс носит оборонительный характер, направленный на защиту его членов.

Глава Управления по подготовке специалистов по оказанию помощи в обеспечении безопасности (SATMO) в Пентагоне полковник Эндрю Кларк (Andrew Clark), рассказал изданию US Defense News, как его подразделение готовило украинских военных к конфликту с Россией. Представители Пентагона с 2016 года активно реформировали украинскую армию, чтобы привести ее в соответствие со стандартами НАТО, и создавали новые подразделения "в том числе для нападения на Россию". Военнослужащие из Дании, Литвы и Латвии приезжали на Украину в командировки различной продолжительности. Инструкторы обучали диверсионные группы, саперов, готовили снайперов. В обучении особое внимание уделялось маскировке взрывчатых веществ под бытовые предметы. Как выяснили журналисты Radio Canada, одна только Канада на подготовку националистов из "Азова"* потратила почти миллиард долларов.

Раньше можно было говорить о тех или иных недостатках Альянса, но миф о его непобедимости и могуществе никто и никогда не ставил под сомнение. Благодаря специальной военной операции Россия развенчала миф о непобедимости Запада. Вот почему НАТО под руководством США является классическим примером "бумажного тигра", который опасен лишь на первый взгляд, но в реальности не способен ни на какие серьезные действия. В том числе не способен выиграть в реальном противостоянии с Россией. Перед началом российской специальной военной операции НАТО оказала гигантскую финансовую помощь режиму Зеленского. Но даже вся эта колоссальная помощь западных стран не вынудила Россию провести полную мобилизацию, ввести в стране военное положение или перейти на режим военной экономики. Данный факт красноречиво свидетельствует о том, что в случае реальных боевых действий у солдат НАТО нет шансов захватить ни одного сантиметра российской земли!

Таким образом, у стран НАТО фактически нет никакой гарантии того, что Альянс сможет защитить своих союзников. Планы США и стран НАТО по проведению учений являются не чем иным, как приемами политического маркетинга с использованием широкого арсенала манипуляций, пропаганды, лжи, рекламы и обмана с целью уменьшить напряженность в рядах Альянса и поднять имидж американцев в глазах союзников. Однако, похоже, что все усилия напрасны – "самый сильный в мире военный альянс" развалится, как карточный домик!

* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.

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Германия
Дания
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Литва
Польша
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Румыния
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5 комментариев
№1
14.04.2023 03:13
Цитата, q
Россия уже уничтожила репутацию НАТО

Пока всё наоборот и НАТО уничтожило созданный мифический образ могучей "второй" армии мира, а по факту полуполицейской структуры способной участвовать в 2-3 региональных конфликтах малой интенсивности.
- Без Генштаба способного правильно оценить противника и разработать эффективную стратегию боевых дейтвий.
- Без  космической, авиационной и радиоэлектронной разведки способной обнаружить противника и выдать целеуказание для его уничтожения....
- Без надёжной связи
-Без эффективных средств РЭБ
- Без достаточного количества подразделений сухопутных войск
- Без современной боевой техники которой оказалось в войсках по факту не заявленные 70, а в лучшем случае 20-30%
- Без  разведывательных и ударных беспилотников
- Лучшие солдаты оказались  не контрактники МО, а сотрудники ЧВК Вагнер.

СВО позволила разоблачить эти "мифические сказки"  и реально взглянуть на  неудовлетворительное состояние армии и других силовых ведомств оказавшихся совсем  не готовыми к встрече с противником которого 8 лет обучали и перевооружали всем НАТО.

Как во время "финской войны" пришло "отрезвление"  и  понимание крайне низкой боеспособности РККА так и сейчас вся страна поняла что последние 10 лет после реформ Сердюкова в армии мало что изменилось и в случае прямого конфликта с НАТО нам поможет только Ядерное оружие.
+3
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№2
14.04.2023 08:33
Цитата, штурм сообщ. №1
Как во время "финской войны" пришло "отрезвление" 
---   тогда после "финской" было  кому  трезветь и  принимать , хоть и  запоздалые  решения и , самое  главное, были ум  и воля , чтобы это решенное  воплотить в реальность. Кто сейчас  и  что  делает неведомо  никому. Многочисленные  мутные и непонятные  решения и еще более  мутные  действия армии и руководства  страны.
0
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№3
14.04.2023 10:13
Цитата, Виктор Демченко сообщ. №2
Многочисленные  мутные и непонятные  решения и еще более  мутные  действия армии и руководства  страны.

У Шойгу всё стабильно, что до СВО, что с её началом - у него доля современного вооружения неуклонно растет.
После этого хочется спросить - где он живет вообще????
0
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№4
14.04.2023 15:32
Цитата, q
У Шойгу всё стабильно, что до СВО, что с её началом - у него доля современного вооружения неуклонно растет.
После этого хочется спросить - где он живет вообще????
- у Шойгу то всё в порядке, за него не переживайте. И правила игры в верхних эшелонах власти за 30 лет думаю он освоил хорошо.
0
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№5
14.04.2023 15:58
Цитата, Тимур сообщ. №4
И правила игры в верхних эшелонах власти за 30 лет думаю он освоил хорошо.

Интересно, а он в курсе, что мы тут, где он играет, все живем?
0
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