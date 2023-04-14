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ТАСС

Лавров и глава МИД Китая обменялись оценками ситуации на Украине

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Цинь Ган
Цинь Ган.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Стороны также обсудили обстановку в Афганистане и Центральной Азии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Цинь Ган обменялись оценками ситуации на Украине и вокруг нее на полях министерской конференции стран - соседей Афганистана в Самарканде. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД России.

"Рассмотрен ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и Центральной Азии, а также интеграционные процессы на евразийском пространстве. Стороны обменялись оценками текущего положения дел на Украине и вокруг нее", - указали в министерстве.

Как отметили на Смоленской площади, министры "дали высокую оценку текущему состоянию двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров лидеров двух стран". "Стороны отметили высокую степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам, - подчеркнули в МИД РФ. - Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений".

В дипведомстве проинформировали, что главы МИД двух стран подтвердили готовность наращивать взаимодействие и координацию в рамках многосторонних форматов с участием двух государств, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС, сопряжение интеграционных процессов на Евразийском континенте.

Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, подчеркнули в МИД России. 

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