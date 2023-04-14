Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса

Эксперимент проводит NASA с целью выяснить, способны ли люди в принципе выдержать условия жизни на Красной планете. Также участникам придется столкнуться с возможным отказом оборудования и нехваткой ресурсов.

Прежде чем отправлять первую пилотируемую экспедицию на Марс, требуется выяснить, способны ли люди вообще перенести долгий перелет и обжиться на планете. Ранее в России уже был проведен эксперимент «Марс-500», доказавший, что человек может выдержать многомесячное нахождение в замкнутом пространстве космического корабля, а теперь NASA создало напечатанный на 3D-принтере симулятор жизни на Марсе, где четыре добровольца будут жить и работать целый год.

Симулятор Mars Dune Alpha находится в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Техасе и занимает площадь в 158 квадратных метров. В него входят кухня, гостиная, зоны для медицинского осмотра и фитнеса, две ванные комнаты, вертикальная теплица для выращивания свежей зелени и несколько рабочих станций.

Как сообщается на информационном сайте France24.com, планируется трехлетний эксперимент с участием трех разных «экипажей», первая команда должна начать симуляцию в июне. Большую часть времени люди будут проводить в симуляторе космической базы, но время от времени им придется выходить «наружу», где будет реконструирована марсианская пустошь с расположенными на ней электростанцией и теплицей.

Участники миссии столкнутся и с некоторыми трудностями: порой у них будет выходить из строя оборудование, а количество ресурсов будет ограничено. Все это время NASA будет следить за физическим и психическим здоровьем «марсиан», оценивая их способность пережить столь длительную изоляцию.

Имена членов первой команды еще не известны, но NASA заявило, что отбор «будет соответствовать стандартным критериям» с упором на опыт в области науки, технологий, инженерии и математики. Все это послужит подготовкой к первому полету человека на Марс, который должен произойти в следующем десятилетии. Ожидается, что только перелет займет около девяти месяцев, после чего еще два с половиной года астронавты проведут на Красной планете.