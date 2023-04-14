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ЦАМТО

Норвегия завершила поставку Украине 8 обещанных ОБТ "Леопард-2A4NO"

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Танки Leopard 2А4NO норвежской армии
Танки Leopard 2А4NO норвежской армии.
Источник изображения: facebook.com/forsvarsmateriell

ЦАМТО, 13 апреля. Вооруженные силы Украины получили все восемь обещанных Норвегией основных боевых танков "Леопард-2A4NO".

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный Министерством обороны Норвегии 12 апреля, все танки доставлены на территорию Украины.

Также началась подготовка украинского личного состава. По информации норвежского оборонного ведомства, все украинские военнослужащие, которые проходят обучение норвежскими инструкторами, имеют боевой опыт.

На данный момент Вооруженные силы Украины получили 18 танков "Леопард-2A6" из Германии, 8 танков "Леопард-2A4" из Канады и 14 танков "Леопард-2A4" из Польши, что позволяет создать полноценный танковый батальон.

Напомним, что в феврале этого года министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подтвердил, что власти Норвегии передадут Украине восемь основных боевых танков "Леопард-2A4NO" и четыре специальные машины. Кроме того, Осло выделяет средства на поставку боеприпасов и запасных частей. Для этого Норвегия внесет 250 млн. норвежских крон в "Европейский фонд мира". В число специальных машин войдут бронированные инженерные машины и танковые мостоукладчики.

Ранее, в феврале, МО Норвегии объявило о планах закупки 54 ОБТ "Леопард-2A7V" на сумму около 2,68 млрд. евро с опционом на поставку дополнительных 18 машин для усиления своих Вооруженных сил. Поставки, как ожидается, начнутся в 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Норвегия
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
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