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ТАСС

Россия ускоряет создание коммерчески эффективных многоразовых ракет для запуска спутников

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, в марте стартовало техническое проектирование двухступенчатой ракеты на метане "Амур-СПГ"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых ракет-носителей в РФ ускорены. Об этом заявил в четверг вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на конгрессе "Сфера".

"Ключевой фактор интенсификации вывода спутников на низкие орбиты - это улучшение экономики пусков, для чего мы ускоряем работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых носителей", - сказал он.

В частности, отметил Мантуров, в марте стартовало техническое проектирование двухступенчатой ракеты на метане "Амур-СПГ". "А по одноступенчатому носителю "Корона" также в этом году ГРЦ Макеева (АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, входит в Роскосмос - прим. ТАСС) начал проработку ключевых технологий. Оба проекта имеют стратегическое значение для радикального снижения стоимости входного билета на орбиты", - добавил он. 

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Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
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