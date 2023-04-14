Россия ускоряет создание коммерчески эффективных многоразовых ракет для запуска спутников

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, в марте стартовало техническое проектирование двухступенчатой ракеты на метане "Амур-СПГ"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых ракет-носителей в РФ ускорены. Об этом заявил в четверг вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на конгрессе "Сфера".

"Ключевой фактор интенсификации вывода спутников на низкие орбиты - это улучшение экономики пусков, для чего мы ускоряем работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых носителей", - сказал он.

В частности, отметил Мантуров, в марте стартовало техническое проектирование двухступенчатой ракеты на метане "Амур-СПГ". "А по одноступенчатому носителю "Корона" также в этом году ГРЦ Макеева (АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, входит в Роскосмос - прим. ТАСС) начал проработку ключевых технологий. Оба проекта имеют стратегическое значение для радикального снижения стоимости входного билета на орбиты", - добавил он.