Первый спутник "Пиксель" для высокодетального мониторинга запустят в 2026 году

Его масса составит 550 кг

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первый космический аппарат "Пиксель-ВР" для высокодетального мониторинга будет запущен в 2026 году. Об этом говорится в презентации исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

"Запуск - 2026 год", - говорится в материалах, представленных в четверг на конгрессе "Сфера".

В презентации уточняется, что линейное разрешение составит 1 м. Спутник будет выведен на орбиту высотой 500 км, его масса составит 550 кг.

В марте в Роскосмосе сообщали о работе над созданием малого спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Пиксель-ВР". В госкорпорации рассказали, что первый такой аппарат планируется произвести к 2025 году.