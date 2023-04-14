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ТАСС

Первый спутник "Пиксель" для высокодетального мониторинга запустят в 2026 году

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Его масса составит 550 кг

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первый космический аппарат "Пиксель-ВР" для высокодетального мониторинга будет запущен в 2026 году. Об этом говорится в презентации исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

"Запуск - 2026 год", - говорится в материалах, представленных в четверг на конгрессе "Сфера".

В презентации уточняется, что линейное разрешение составит 1 м. Спутник будет выведен на орбиту высотой 500 км, его масса составит 550 кг.

В марте в Роскосмосе сообщали о работе над созданием малого спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Пиксель-ВР". В госкорпорации рассказали, что первый такой аппарат планируется произвести к 2025 году. 

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