Польша намерена производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

ЦАМТО, 13 апреля. Польша намерена разместить на своей территории производство боеприпасов с обедненным ураном для американских танков Abrams.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Выступление М.Моравецкого транслировало Польское телевидение.

"Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для Abrams с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов", – сказал М.Моравецкий во время посещения предприятия в американском Аннистоне.

Обедненный уран получают после выделения из него изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках подкалиберных бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием.

Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

Необходимость организации производства снарядов с обедненным ураном на территории страны М.Моравецкий также связал с нехваткой боеприпасов для ВСУ, отмечает "РИА Новости".