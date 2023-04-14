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ЦАМТО

Сеул не комментирует сообщения о поставке снарядов Украине через США

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155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства
155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства.
Источник изображения: @parksunhaaa

ЦАМТО, 13 апреля. Как сообщило агентство Yonhap, Минобороны Республики Корея не подтвердило и не опровергло сообщения СМИ о том, что Сеул и Вашингтон недавно подписали соглашение о поставке США артиллерийских снарядов, предназначенных (в конечном итоге) для поддержки Украины.

Южнокорейская газета Dong-A Ilbo сообщила, что правительство Сеула и южнокорейская оборонная компания подписали с администрацией Джо Байдена контракт, согласно которому 500 тыс. 155-мм артиллерийских выстрелов будут "одолжены", а не проданы США.

Официальный Сеул уже длительное время мучается вопросом, как реагировать на запросы Вашингтона о поставках боеприпасов, сохраняя при этом позицию отказа от оказания прямой летальной помощи Украине.

Как заявил на условиях анонимности представитель Министерства обороны, правительства Южной Кореи и США ведут консультации о том, как оказать поддержку Украине, но министерство не может сообщить какие-либо подробности.

В ноябре прошлого года издание Wall Street Journal сообщило о сделке между двумя союзниками, согласно которой Республика Корея должна была продать США 100 тыс. артиллерийских снарядов.

По словам южнокорейских чиновников, Сеул по-прежнему утверждает, что его политика в отношении поставки летального оружия Украине остается неизменной, и экспорт оружия в США будет продолжаться только при условии, что его "конечным пользователем" будет американская армия.

С учетом недавно поднятого в ООН вопроса нарушения договоренностей, регулирующих мировой экспорт вооружений и продукции военного назначения, можно не сомневаться, что США в ближайшее время предоставят для "успокоения" официального Сеула сертификат конечного пользователя и также спокойно передадут боеприпасы ВСУ.

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