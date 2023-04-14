Ростех запустил производство штурмовых бронежилетов повышенного класса защиты

ЦАМТО, 13 апреля. Завод "Октава" (в составе компании "РТ-Капитал" входит в Госкорпорацию Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег".

Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО. Мощности тульского предприятия позволяют выпускать до 2 тыс. изделий в квартал с последующим увеличением объемов.

Элементы "Оберега" изготавливаются из арамидной ткани, нагрудная часть оснащается керамической плитой класса Бр5, спину защищает плита с баллистическим пакетом класса Бр5. Кроме того, все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещенные во влагозащитные чехлы. Класс защиты боковых секций в базовой комплектации – Бр1, при желании заказчика может быть заменена на Бр3.

"Армейский тактический бронежилет – один из главных элементов снаряжения военнослужащего, поэтому разработка шла в тесном взаимодействии с непосредственными участниками СВО. В результате создана качественная и удобная амуниция, надежно защищающая от осколочных снарядов и пуль. "Оберег" успешно испытан и готов к серийному производству. Сейчас мы готовы выпускать до 2 тысяч бронежилетов в квартал с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тыс. изделий в квартал", – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, снабжается комплектом подсумков открытого и закрытого типа для расположения боевого комплекта и других элементов амуниции. Масса "Оберега" – 9,1 кг, вес равномерно распределен и умеренно нагружает позвоночник. Пластины расположены таким образом, что защищают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность.

"Оберег" изготовлен из нейлонового тканного материала типа Cordura 1000D с водоотталкивающей пропиткой с полиуретановым покрытием. Снаряжение, а также чехлы бронежилета могут быть изготовлены в классическом, пиксельном и однотонном вариантах.

"Сегодня мы продолжаем масштабную работу по сохранению ключевых компетенций и производственного цикла стратегического предприятия, начатую в 2017 году. На предприятии произошло обновление бизнес-процессов, усилена команда конструкторов и функция продаж. Одна из мер, которая позволяет нам сохранять кадры и развивать потенциал завода, – расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта. Бронежилет "Оберег" – инициативная разработка "Октавы". К его созданию на предприятии приступили, увидев острую необходимость в этой амуниции с началом СВО. Уже существующее собственное швейное производство и соответствующие навыки позволили в кратчайшие сроки наладить выпуск этих изделий. Высокие защитные свойства бронежилетов подтвердили испытания – образцы выдержали попадание патронов, начиная от пистолетных боеприпасов (первый класс защиты) до бронебойного пулеметного патрона Б32 (пятый класс). При этом качество защиты амуниции остается неизменным даже в экстремальных условиях – в воде и при температурном режиме от -40 до +40 град. С", – отметил генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Семен Якубов.

Бронежилет имеет сертификаты соответствия требованиям ГОСТ по защитным свойствам и по пулестойкости.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".