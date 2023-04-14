В России создадут ракету-носитель "Старт-1М"

Она сможет выводить нагрузку с космодромов Восточный и Плесецк

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Конверсионная ракета-носитель "Старт-1М" разработана в РФ, ее модель впервые была представлена на конгрессе "Сфера", передает корреспондент ТАСС в четверг с места событий.

Согласно информации, представленной на стенде организации "Агат", разработчиком является Московский институт теплотехники (входит в Роскосмос). "Комплекс обеспечивает подготовку и проведение запусков КА (космических аппаратов - прим. ТАСС) массой 150-700 кг на орбиты высотой 200 - 1 500 км с космодромов Восточный и Плесецк", - говорится в материалах организации.

Уточняется, что преимуществами комплекса являются высокая оперативность выведения нагрузки, низкая стоимость ракеты, повышенная надежность, возможность использования существующей инфраструктуры.

"АО "Организация "Агат" принимало участие в оценке экономической эффективности применения комплекса", - говорится в материалах.

Также на стенде представлен макет ракеты "Корона".