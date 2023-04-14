"Ростех" начал выпуск штурмовых бронежилетов "Оберег" для нужд СВО

"Ростех" начал производство штурмовых бронежилетов высокого класса защиты для нужд СВО

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Ростех" начал производство для нужд специальной военной операции штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты, способных остановить пулю из снайперской винтовки, сообщили журналистам в корпорации.

"Завод "Октава" (в составе "РТ-Капитала" входит в "Ростех") запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег". Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО", - рассказали в корпорации.

Как уточнили в "Ростехе", керамическая бронеплита "Оберега" имеет класс защиты Бр5 и с 10 метров останавливает бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54. Обстрел пластины бронежилета соответствующим боеприпасом из снайперской винтовки СВ-98 был продемонстрирован представителям прессы на военном полигоне - "Оберег" успешно остановил пулю без пробития.

В госкорпорации также отметили, что элементы "Оберега" изготавливаются из арамидной ткани, а все секции бронежилета, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещенные во влагозащитные чехлы. Масса "Оберега" в полном снаряжении составляет 9,1 кг.

По словам заместителя гендиректора "Ростеха" Александра Назарова, разработка нового тактического бронежилета "шла в тесном взаимодействии с непосредственными участниками СВО".

"Оберег" успешно испытан и готов к серийному производству. Сейчас мы готовы выпускать до 2 тысяч бронежилетов в квартал с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тысячи изделий в квартал", – добавил Назаров.

Корпорация "Ростех" с 2017 года проводит масштабную работу по сохранению ключевых компетенций и производственного цикла завода "Октава". На стратегическом предприятии обновлены бизнес-процессы, усилена команда конструкторов и функция продаж.