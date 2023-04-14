Польша планирует разместить у себя европейский центр обслуживания танков Abrams

Серийный танк М1А2 SEP v.3 Abrams перед демонстрацией министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку на американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), 07.10.2021.

ЦАМТО, 13 апреля. Польша планирует разместить у себя европейский центр обслуживания американских танков Abrams.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 12 апреля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, посещая предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне.

Выступление М.Моравецкого транслировало Польское телевидение.

"Я здесь говорил с американскими военными, с руководством предприятия о возможности размещения в Польше центра, который будет ремонтировать и обслуживать танки Abrams в Европе", – сказал М.Моравецкий.

"До этого танки Abrams в Европе использовались американскими войсками. Но теперь мы становимся главным оператором этих танков в Европе. Также Румыния обдумывает возможную закупку танков Abrams. Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса танков Abrams для всей Европы", – добавил он.

В начале текущего года Польша подписала контракт на закупку 116 танков М1А1 Abrams из состава ВС США. Ранее Польша подписала контракт на поставку из США 250 новых ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс" (M1A2C).