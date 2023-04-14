ВМС Турции приняли на вооружение УДК (L400) "Анадолу"

ЦАМТО, 13 апреля. На верфи Sedef Shipyard в Тузле (Стамбул) 10 апреля в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась официальная церемония принятия на вооружение ВМС Турции нового УДК (L400) "Анадолу".

Одновременно состоялась церемония начала резки стали для строительства для ВМС Турции новых фрегатов класса "Истанбул" (класс ISTIF) в рамках проекта, который является продолжением программы MILGEM.

УДК "Анадолу" предназначен для транспортировки и высадки морского десанта в составе батальона, проведения воздушных операций с задействованием БЛА и вертолетов, применения в качестве корабля управления или плавучего госпиталя и поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции принял решение о выборе судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati предпочтительным кандидатом на победу в тендере на поставку нового ДВКД в рамках программы Havuzlu Cikarma Gemisi (HCG). Контракт на строительство корабля Секретариат оборонной промышленности Министерства обороны Турции (SSM) заключил с SEDEF Gemi Insaati в мае 2015 года. Строительство осуществлялось на базе разработанного испанской компанией Navantia проекта УДК (L-61) "Хуан Карлос I", принятого на вооружение ВМС Испании. Соответствующий контракт SEDEF и Navantia подписали 30 июля 2015 года. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд. евро.

Navantia обеспечила разработку проекта, передачу технологий, оборудования и оказала техническую помощь SEDEF при строительстве корабля в Турции. Соглашение включало, в том числе, поставку 5 дизель-генераторов, изготовленных Navantia, а также интегрированной системы управления платформой.

Резка стали для строительства "Анадолу" началась 30 апреля 2016 года. Церемония закладки киля корабля состоялась на предприятии SEDEF Gemi Insaati в Тузле (Стамбул) 7 февраля 2018 года, спуск на воду прошел 4 мая 2019 года. В соответствии с контрактом, поставка должна быть выполнена в течение пяти с половиной лет после заключения договора, однако по различным причинам данные сроки были нарушены. ДВКД был передан ВМС Турции в январе 2023 года.

Программа HCG предполагала поставку, помимо ДВКД, четырех десантных катеров LCM (landing craft mechanised). Проект закупки также предусматривает поставку 27 десантных бронетранспортеров (AAV), двух десантных катеров LCPV, катера управления и одной надувной шлюпки с жестким корпусом. Отдельно будет закуплен десантный катер на воздушной подушке (LCAC).

Длина корабля составляет 230,8 м, максимальная ширина – 32 м, осадка – 6,9 м, полное водоизмещение – 27514 т. Максимальная скорость составляет 21 узел, дальность хода – 9000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 90 суток, экипаж – 261 человек.

В состав вооружения корабля входят ЗРК RAM, пять 25-мм дистанционно управляемых модулей STOP компании Aselsan, три дистанционно управляемых модуля STAMP с 12,7-мм пулеметом компании Aselsan, два ЗАК "Фаланкс" компании Raytheon. Корабль оснащен ловушками для противодействия ПКР, системой защиты от торпед. ДВКД может принимать самолеты, вертолеты и конвертопланы.

На борту размещен авиационный ангар площадью 990 кв.м для размещения не менее 12 вертолетов. ДВКД может транспортировать четыре десантных катера LCM или два катера на воздушной подушке LCAC. В авиационную группу "Анадолу" планируется включить ударные БЛА национальной разработки.

Выступая на церемонии принятия ДВКД в состав флота, президент Турции Р.Эрдоган заявил, что "Анадолу" сможет принимать БЛА "Байрактар TB3", Kizilelma и легкие штурмовики HURJET. УДК обеспечит транспортировку до 93 легких и тяжелых колесных и гусеничных бронированных машин, включая 13 танков.