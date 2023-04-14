Ростех запустил производство бронежилетов с защитой от бронебойных патронов

Как отметил генеральный директор предприятия Павел Павленко, пробную партию уже направили в зону спецоперации

ТУЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Тульский завод "Октава" (в составе "РТ-Капитала" входит в Ростех) запустил производство бронежилетов "Оберег", способных выдержать прямое попадание бронебойных пулей Б-32. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор предприятия Павел Павленко.

"У "Октавы" есть швейное производство и самое главное - специалисты. Это позволило нам в инициативном порядке с учетом потребностей спецоперации создать бронежилет "Оберег". За шесть месяцев мы прошли путь от абсолютно сырого изделия - было много тестовых отстрелов, консультаций со спецслужбами и просто участниками СВО - до готового, на которое получены сертификаты", - сказал он, отметив, что пробная партия бронежилетов уже направлена в зону спецоперации.

Нагрудная бронеплита "Оберега" обеспечивает класс защиты Бр5 и состоит из керамических плит, гасящих кинетическую энергию пули, а также высокомолекулярного пластика. По словам представителя завода, во время сертификационных испытаний бронепластина выдержала без пробития три выстрела патроном с бронебойной пулей Б-32 с расстояния в десять метров из снайперской винтовки и два попадания менее мощными боеприпасами. Боковые секции имеют класс защиты Бр1, по желанию заказчика могут быть заменены на защиту Бр3.

Бронежилет весит 9,1 кг, имеет дополнительную плечевую защиту, защиту шеи и паха. Как сообщил представитель "Октавы", по просьбам участников спецоперации бронежилет также оснастили ручкой для переноски раненых. По его словам, сейчас завод способен производить до 1 тыс. бронежилетов в месяц.

Завод "Октава" основан в Туле в 1927 году, является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры. С 2017 года предприятие находится в прямом управлении госкорпорации "Ростех", которая реализует масштабную работу по сохранению ключевых компетенций и производственного цикла стратегического предприятия.