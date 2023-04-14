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Утечка секретных файлов: раскрыта правда о конфликте на Украине

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

An Nahar: утечка файлов ставит под вопрос надежность обмена разведданными между США и НАТО

Неудивительно, что США подняли много шума из-за утечки секретных документов, пишет An Nahar. В преддверии планирующегося "контрнаступления" ВСУ "слив" данных, которые могут повлиять на ход боевых действий, а также описывают роль Запада в разжигании конфликта, совершенно не на руку ни Зеленскому, ни Байдену.

Почему Америка поднимает столько шума из-за утечки секретных документов? Ее беспокойство обусловлено тем, что в них содержится информация, которая может повлиять на ход боевых действий на Украине. Также можно будет понять, какую роль США и другие страны (Израиль и Южная Корея) играют в украинском кризисе.

Все вышеперечисленное вызывает серьезное беспокойство у американских чиновников. Они не успокоятся, пока не узнают, как произошла утечка и кто несет за нее ответственность. Есть ли человек или группа лиц, работающие на Кремль в американских спецслужбах, или Вашингтон стал жертвой киберпреступников?

Соединенные Штаты не скрывают своего участия в украинском конфликте. Однако просочившиеся данные показали, что они играют гораздо большую роль, чем заявляют. В документах содержится подробная информация о ситуации на поле боя, слабых сторонах украинской армии, западных танках и их применении в «контратаке», которую готовит Киев, а также о полетах американских и британских самолетов-разведчиков в акваторию Черного моря вблизи Крыма. Возвращение полуострова является стратегической целью Украины и главным условием для начала любых переговоров с Россией.

Хотя США и заявили, что секретные документы содержат информацию двухмесячной давности, они не стали отрицать их подлинности. Но самое интересное: согласно данным из упомянутых документов, Киев понес бо́льшие потери, чем Москва.

Эти материалы являются неопровержимым доказательством глубокой вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Не исключено, что республиканцы могут воспользоваться текущей ситуацией. В ходе предвыборной кампании они могут обвинить президента-демократа Джо Байдена в том, что он пытается втянуть Америку в конфликт в Европе, который уже стал самым масштабным со времен Второй мировой войны.

Администрации Байдена довольно сильно повезло. Дело в том, что республиканцы озабочены тем, как спасти экс-главу Белого дома Дональда Трампа от юридических проблем. Этот вопрос волнует их сейчас больше, чем какой-либо другой.

Республиканцы могли бы раскритиковать демократов и обвинить их в том, что они ставят под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, учитывая слив десятков документов под грифом «совершенно секретно». Но республиканцев, взявших под контроль Палату представителей, сейчас больше всего интересует, как привлечь к ответственности прокурора округа Манхэттен в Нью-Йорке Элвина Брэгга, предъявившего обвинения Трампу, и доказать наличие политической подоплеки в этом деле.

Утечка секретных данных осложнит отношения Вашингтона с его союзниками, начиная с Киева, и вызовет сомнения в его способности хранить тайны. Кроме того, союзники по НАТО отныне будут осторожнее в обмене разведданными с Соединенными Штатами.

Утечка секретных документов нанесла серьезный удар по Украине. Потребует ли Пентагон отложить «контрнаступление», которое планировалось на ближайшие недели, поскольку важная информация попала в руки русских или он продолжит подталкивать ВСУ к наступлению, одновременно работая над изменением тактики и устранением ее слабых сторон, упомянутых в просочившихся документах?

В любом случае, нужно время, чтобы последствия утечки проявились в полной мере.

Автор: Асаад Аббуд (أسعد عبود)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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