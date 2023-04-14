Утечку документов США могли организовать, чтобы запутать Россию

По мнению экс-агента ФБР Колина Роули, американская администрация могла организовать часть или все недавние утечки секретных документов, чтобы направить Москву по ложному следу. С такой информацией он поделился с РИА Новости.

"Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом", — заявил собеседник агентства.

Британский экс-посол в странах Ближнего Востока Питер Форд сообщил РИА Новости, что еще одной причиной для утечки могло быть выражение того, что следует уменьшить ожидания от Киева, поскольку официальные заявления о возможностях Украины далеки от действительности.

Американское минобороны расследует утечку в социальные сети информации с состоянием ВСУ и планами Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Вашингтон не подтверждает достоверность опубликованных в сети документов. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.