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Утечку документов США могли организовать, чтобы запутать Россию

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Секретные документы
Секретные документы.
Источник изображения: © Pixabay Image by Tayeb MEZAHDIA from Pixabay

По мнению экс-агента ФБР Колина Роули, американская администрация могла организовать часть или все недавние утечки секретных документов, чтобы направить Москву по ложному следу. С такой информацией он поделился с РИА Новости.

"Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом", — заявил собеседник агентства.

Британский экс-посол в странах Ближнего Востока Питер Форд сообщил РИА Новости, что еще одной причиной для утечки могло быть выражение того, что следует уменьшить ожидания от Киева, поскольку официальные заявления о возможностях Украины далеки от действительности.

Американское минобороны расследует утечку в социальные сети информации с состоянием ВСУ и планами Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Вашингтон не подтверждает достоверность опубликованных в сети документов. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

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Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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