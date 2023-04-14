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Вестник Мордовии

Поставленные США БТР М113 пылают на Украине гигантскими кострами

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Американские бронетранспортеры М113 всегда отличались склонностью к возгораниям. Этот недостаток неоднократно давал о себе знать в ходе боевых действий во Вьетнаме, конфликтов на Ближнем Востоке, во время ирано-иракской войны и в других горячих точках мира за последние шестьдесят лет.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", поставки таких БТР вооруженным формированиям киевского марионеточного режима в очередной раз напомнил об этом врожденном изъяне машин производства США. Причем "сто тринадцатые" стали гореть практически сразу же, как были переброшены к линии боевого соприкосновения.

Например, недавно в Сети было обнародовано видео, сделанное еще в минувшем году. Непонятно, из-за чего возник пожар, возможно, в заокеанский подарок попало российское средство поражения или потеря произошла из-за неисправности во время марша.

Ранее, еще до начала специальной военной операции неоднократно сообщалось об уничтожении огнем такой боевой техники как основные боевые танки M1 Abrams или бронетранспортеры Stryker.

В настоящее время М113 являются наиболее распространенными в ВСУ иностранными гусеничными средства доставки пехоты. Всего сообщалось о поставках более четырех сотен экземпляров. Такой техникой делились не только американцы, но и австралийцы, датчане, испанцы, литовцы, португальцы. Причем некоторые из образцов, например, австралийские прошли модернизацию. Однако и они по современным меркам уже являются устаревшими.

Понимая это, командование ВСУ сумело выклянчить у своих хозяев более современные версии Bradley, Marder и других, которые намерено впервые применить в ходе боев весенне-летней компании. Но и их ожидает аналогичная судьба.

Иллюстрации с телеграм-канала Dambiev

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
M113 БТР
Stryker
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