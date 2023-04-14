Турция сделала НАТО подарок на 74-й день рождения

Evrensel: Финляндия совершила огромную стратегическую ошибку, вступив в НАТО

Если бы не конфликт на Украине, вступление Финляндии в НАТО не прошло бы так гладко, пишет Evrensel. Запад пропагандирует, что присоединение нового участника к альянсу обеспечит безопасность в Европе. Однако это не что иное, как иллюзии, считает автор статьи.

Юджель Оздемир

4 апреля Североатлантический пакт (НАТО), созданный в 1949 году против СССР, отметил свое 74-летие в Брюсселе при участии министров иностранных дел стран – членов альянса, увеличив число своих участников с 30 до 31. Таким образом Турция, сняв вето, подарила НАТО Финляндию на 74-й день рождения.

Выбор времени может быть случайным, однако после одобрения Турции НАТО сделала Финляндию членом альянса с молниеносной скоростью. При обычных обстоятельствах процесс вступления новых членов завершается на саммитах Организации Североатлантического договора. Однако, поскольку протекающий процесс ненормален, утверждение членства произошло намного быстрее, чем обычно.

Для НАТО вступление Финляндии важнее членства Швеции в силу географического положения. Поэтому со Стокгольмом особо спешить некуда. Со временем Анкара скажет «да» и членству этой страны в альянсе. И, может быть, это будет подарок на 75-летие.

В период, когда украинский военный конфликт продолжается уже больше года, НАТО нужна была победа. Полноправное членство Финляндии, которая много лет оставалась «нейтральной» и имеет самую протяженную границу с Россией (1340 километров) на западе, с этой точки зрения заслуживает быть поводом для ликования западных империалистических стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на церемонии в Брюсселе, отметил: «Финляндия с полноправным членством стала безопаснее, сильнее и делает всех нас безопаснее». Власти скандинавской страны преподнесли свое соседство с Россией вдоль протяженной границы как «озабоченность в сфере безопасности» и, заручившись поддержкой общественности, подало заявку на вступление.

А произнесенные Столтенбергом на церемонии слова «несколько лет назад мы и представить себе не могли, что Финляндия за короткое время станет членом НАТО, это исторический момент» выражают в том числе удивление самого альянса по поводу того, что присоединение Финляндии прошло так гладко.

В средствах массовой информации озвучиваются комментарии о том, что «Путин просчитался». Утверждается, что «начав военную операцию на Украине, российский лидер забыл про Финляндию». Но если бы не военный конфликт на Украине, Финляндия и Швеция не смогли бы так легко, с молниеносной скоростью, стать членами НАТО. Конфликт как ослабил позиции России, так и сломил сопротивление против Североатлантического альнса в этих странах.

Если бы не украинский конфликт, полноправное членство Финляндии не было бы столь беспроблемным. При нормальных обстоятельствах Финляндия не могла бы присоединиться к альянсу, как Украина и Грузия.

Как официальные лица НАТО, так и власти Финляндии пропагандируют идею о том, что эта скандинавская страна с населением 5,5 миллиона человек теперь находится в гораздо большей безопасности. Ведь, поскольку с полноправным членством вступает в силу пятая статья Североатлантического договора: любое нападение на Финляндию будет считаться совершенным на одно из государств-членов, и все страны-участницы будут непосредственно вовлечены в войну. Среди них и Турция, выдавшая «последнюю визу». Иными словами, в возможной российско-финляндской войне Турции тоже придется отправить военных.

Тем не менее, можно сказать, что Финляндия, став членом НАТО для так называемой «безопасности», теперь находится в еще большей опасности, чем когда-либо прежде. Да, за ней якобы стоит НАТО, однако время покажет, что это не означает гарантию защиты.

На Украине «любовь к НАТО», вынесенная на повестку дня сторонниками Запада начиная с 2008 года, втянула страну в военный конфликт. В основе происходящего сегодня лежит желание Североатлантического альянса обрести Украину в качестве члена. Несмотря на это, он не ответил на поданную Киевом в прошлом году «заявку на ускоренное получение полноправного членства». Поскольку НАТО не осмеливается на прямой конфликт с Россией, заявка Украины на членство не подлежит рассмотрению и утверждению.

Может ли НАТО, которая сегодня не желает идти на прямую конфронтацию с Россией на Украине, завтра рискнуть всем в возможной российско-финляндской войне? А именно так альянс и должен поступить, судя по тому, что написано на бумаге. Однако главным определяющим фактором является соотношение сил. Западные империалистические страны не будут слепо вступать в вооруженные конфликты, где балансы сил складываются не в их пользу. По этой причине Финляндия, готовящаяся стать передним краем портивостояния с Россией, совершила самую большую стратегическую ошибку, полностью положившись на НАТО.

Потому что страну, которая, по данным 2020 года, имеет всего 23 тысячи военнослужащих, НАТО сделала своим полноправным членом не для «наращивания военной мощи альянса», а в силу ее географического положения. В дальнейшем за счет налогов населения будут быстро увеличиваться военные расходы. В следующем году Финляндия закупит 64 истребителя F-35 у США.

В немецких СМИ с вступлением Финляндии в НАТО внимание стало обращаться на Сувалкский коридор как сухопутное соединение между Белоруссией и единственным регионом России на Балтийском море — Калининградской областью. Этот коридор в то же время является единственным наземным соединением между Польшей и Литвой, членами НАТО. В предстоящий период над этим коридором протяженностью сто километров и Калининградом могут разразиться военные бури. Тогда НАТО очень понадобятся Финляндия и Швеция.

Можно сказать, что НАТО продолжает действия по сдерживанию России. При этом ответ России на это с каждым днем становится все опаснее. В этой связи важен призыв, озвучиваемый перед Пасхой в Германии интеллектуалами, обращающими внимание на угрозу «крупномасштабной войны».

Автор: Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)