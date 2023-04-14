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ИноСМИ

Неевропейские партнеры для России намного перспективнее

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Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Депутат парламента Чехии Кобза: Россия сделала ставку на Юг и Восток

Однополярный мир с доминирующей ролью США уходит в прошлое, пишет Parlamentní listy. Формируются два новых политико-экономических блока: один – евро-американский в упадке, второй – без единого ведущего гегемона, переживающий подъем. Россия сделала ставку на Юг и Восток.

Якуб Восагло (Jakub Vosáhlo)

"Униполярный мир с доминантной ролью США уходит в прошлое, нравится это банкирам на Манхэттене или нет", — так депутат от движения SPD Йиржи Кобза обобщил последние события вокруг вооруженного конфликта на Украине, в котором себя в качестве посредника теперь предлагает китайский председатель Си Цзиньпин. Сплочение группы БРИКС, членов которого к этому по сути подтолкнула политика Запада, по мнению депутата, полностью изменит мир.

Parlamentní listy: Китайский лидер Си Цзиньпин побывал в Москве несколько дней назад, и в последнее время мы видим значительную активизацию сотрудничества России и Китая. Что это означает для украинского вооруженного конфликта и вообще для отношений супердержав?

Йиржи Кобза: Это принципиальное изменение в системе международных отношений с геополитической точки зрения. Сближение России с Китаем и вообще со странами БРИКС, хоть и обусловлено беспрецедентным давлением евроатлантического сообщества на Россию, является неоспоримым фактом с далеко идущими последствиями. Китай и Россия, несомненно, углубят стратегическое экономическое, а также валютное сотрудничество. Россия сохранит ориентацию на восток и юг. У нее в принципе и не остается другого выбора, и Россия планирует воспользоваться этой ситуацией. Кроме того, внеевропейские партнеры для России намного перспективнее с политической и экономической точек зрения. Все это динамичные и платежеспособные партнеры, которые не примешивают к бизнесу идеологические предрассудки. Китайская международная деятельность, их давление на доллар (подписание соглашения о трансакциях в юанях с Бразилией и заявка Ирана на вступление к БРИКС) набирают обороты, и за ними просматривается продуманная стратегия.

С точки зрения развития украинского вооруженного конфликта в контексте растущего глобального влияния Китая крайне важен китайский мирный план и возможная посредническая роль Китая, которую приветствует Россия, а также все больше представителей Запада, включая США. Подтверждение тому — недавнее заявление министра обороны Чешской Республики Черноховой, которая одобрила посредническую роль Китая в конфликте. Без предварительного согласования с Вашингтоном она этого публично не сказала бы. Связь с арабскими соглашениями тут очевидна. Ясно, что добровольно никто не захочет выходить из украинской игры (я, конечно, не говорю о простых украинцах, которые страдают по обе стороны фронта).

В общем, однополярный мир с доминирующей ролью США уходит в прошлое, нравится это банкирам на Манхэттене или нет. Формируются два новых политико-экономических блока: один евро-американский в упадке и второй, переживающий подъем, хищный и конкурентоспособный, коллективный, без единого ведущего гегемона. Это блок вокруг Китая, России, Индии, Бразилии, Пакистана, Ирана и Саудовской Аравии. Не будем забывать, что в этом списке не менее четырех ядерных держав, и при переходе на взаимные расчеты в юанях доллар не удержит свою позицию резервной валюты.

— Несколько дней назад Россия и арабские страны в ОПЕК одобрили сокращение добычи нефти на несколько процентов. Некоторые восприняли это как скоординированную войну с Западом. Как вы оцениваете это решение?

— Да, эта оценка близка к правде. Кстати, саудовский король не так давно сделал публично несколько резких заявлений в адрес США, а кроме того, Саудовская Аравия, опять-таки при посредничестве Китая, подписала историческое соглашение о сотрудничестве со своим заклятым соперником в исламском мире — с Ираном.

Дорогая энергия для США и ЕС может также означать, что эти страны добиваются прекращения американской поддержки вооруженного конфликта на Украине. Остается вопрос, не было ли и это пунктом переговоров, а может, и настоящей целью, по соглашению между двумя влиятельными членами ОПЕК: Саудовской Аравией и Ираном?

— Как вы оцениваете роль арабского мира в геополитических изменениях, которые происходили за последний год?

— Заметна явная тенденция к их отклонению от подчинения США, их бóльшая политическая и экономическая скоординированность, эмансипация и прагматичный разворот в сторону Китая и России. Речь идет о налаживании экономических связей, в том числе в таких ключевых областях, как ВПК и оборона, а также в торговле важнейшими энергоносителями: нефтью и газом. Судя по всему, политика американских демократов не только не понравилась арабскому миру (в отличие от прагматичного подхода Трампа), но и буквально испугала (продвижение миграции, ЛГБТ и прочее). Я прихожу к такому выводу, вспоминая, насколько иначе арабы воспринимали политику президента Дональда Трампа, и насколько сейчас они осторожничают во взаимоотношениях с демократами Байдена и Харрис.

— Израиль под руководством премьера Нетаньяху пошел на некоторые очень спорные шаги. Как вы оцениваете историю скандальной реформы юстиции?

— Избранные политики, а точнее любое демократическое правительство при поддержке в парламенте, обладает полным правом проводить законодательные изменения, в том числе в области юстиции. Суды не стоят выше законодательной и исполнительной власти. Гегемония бесконтрольных и не поддающихся контролю судов и судей зачастую переходит в произвол, который в результате деформирует итоги выборов. Ничего хорошего в этом нет, даже наоборот. В конце концов, массу подобных явлений мы сейчас видим в нашей собственной политике.

— Израиль не раз заявлял, что поскольку там проживает много граждан родом из России и Украины, он готов вступить в переговоры в качестве посредника. По-вашему, он может добиться в этой роли успеха? Ожидаете ли вы, что это посредничество, будь то Израиля или кого-то другого, состоится в текущем году?

— Когда оно состоится, я точно сказать не берусь, но предполагаю, что это случится уже скоро. Для Израиля это возможность приобрести большее влияние и значимость не только в регионе, но и на уровне международных организаций. Помимо Китая, Израиль, пожалуй, — единственный международный игрок, который пользуется авторитетом как у Украины, так и у России. Кроме того, в роли мирного переговорщика в этом конфликте он уже фигурировал однажды — весной прошлого года. В этой роли Израиль добился больших успехов, как недавно подробно рассказал бывший премьер Израиля Беннет. Финальные переговоры о мире тогда сорвал Запад во главе с Великобританией, который оказал мощное давление на политическое руководство Украины. Мы не должны о таком забывать.

— Президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что если украинское наступление провалится, придется подумать, как быть с конфликтом дальше. Он подвергся за это критике, и некоторые комментаторы упрекнули его, что он вселяет в украинцев беспокойство и тем самым помогает России. Сколько еще, по-вашему, удастся поддерживать нарратив "Украина должна победить" без обсуждения, какой ценой?

— Некоторые идеологические фанатики будут стоят на своем до тех пор, пока президенты Владимир Путин и Дональд Трамп (или Рон Десантис) не завершат конфликт, подписав мирное соглашение. Может даже, фанатики и дальше будут упорствовать, несмотря на реальные факты. К сожалению, до тех пор погибнет еще много безвинных украинцев, в том числе мирных жителей. На руках всех тех, кто в безопасности с европейских и американских диванов подстрекают украинцев к продолжению этого конфликта, не только на словах, но и отправляя оружие и боеприпасы, их кровь.

— Североатлантический альянс расширяется за счет Финляндии, и, скорее всего, за ней последует Швеция. У России сотни километров общей границы с Финляндией, и Москва уже заявила, что отреагирует в нужный момент. Какой реакции, по вашему мнению, можно от нее ожидать?

— Разумеется, чрезвычайно актуальный вопрос сейчас, кто войдет в новое финское правительство, и какой будет его политика, податливой или эмансипированной в отношении Североатлантического альянса. Возможно сотрудничество финской армии с НАТО без присутствия иностранных войск на финской территории, но возможна и переброска войск и оружия, включая ядерное, ближе к финско-российской границе. Вероятны разные меры в области торгового оборота, визового режима и прочего. В конечном счете пострадают и сами финны, которые на протяжении десятилетий, включая годы холодной войны, поддерживали с Россией и Советским Союзом прагматичные хорошие и даже особые отношения.

Важную роль тут сыграет Белоруссия, поскольку подобная ситуация сделает Лукашенко куда более важным игроком, чем сейчас.

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