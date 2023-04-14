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ТАСС

Зеленский заверил, что США осведомлены об использовании Украиной "каждого цента"

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Американские доллары
Американские доллары.
Источник изображения: © Depositphotos / VadimVasenin

Президент Украины заявил, что отношения с Соединенными Штатами в поставке оружия и в финансовой поддержке "полностью прозрачны"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что у Киева и Вашингтона прозрачные отношения в части предоставления оружия и финансовой поддержки. Заявление сделано в среду на фоне информации о присвоении Зеленским $400 млн из переданных Украине средств.

В среду глава украинского государства встретился в Киеве с делегацией Сената США. "Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны. В отношении каждого цента и каждой единицы вооружения партнеры имеют полное видение. Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили нашего доверия", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш днем в среду проинформировал, что Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе по меньшей мере $400 млн, переданных стране для оплаты закупок дизельного топлива. По информации его источников, коррумпированность Киева "приближается к уровню, наблюдавшемуся во время войны в Афганистане". Херш также указал, что украинские ведомства "буквально "соревнуются" в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на поставку оружия и боеприпасов с частными торговцами оружием по всему миру, они обеспечивают им "откаты". 

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Страны
Афганистан
США
Украина
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