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ТАСС

Шмыгаль на встрече с Остином попросил предоставить Киеву ракеты, авиацию и бронетехнику

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

По словам премьер-министра Украины, его стране требуется авиация

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином в среду попросил предоставить Киеву ракеты большей дальности, истребители-бомбардировщики F-15 и F-16, а также дополнительную бронетехнику и другие вооружения. Его слова приводятся в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны США.

По словам Шмыгаля, "Украина по-прежнему нуждается в активной военной помощи, в дополнительных системах противовоздушной обороны", а также в "тяжелой артиллерии, минометах и боеприпасах к ним". "Мы также просим вас заново рассмотреть возможность предоставления Украине <...> ракет большей дальности", - добавил украинский премьер на встрече в Пентагоне.

Как подчеркнул Шмыгаль, Киеву требуется авиация. По его версии, "Америка может вновь продемонстрировать свою лидирующую роль, предоставив Украине самолеты F-15 и F-16".

Говоря о предоставлении Украине западной техники, включая бронемашины Stryker и Bradley, а также танки Abrams, Шмыгаль отметил: "Для успеха контрнаступления нам нужно наращивание таких поставок".

Как сообщил ранее Пентагон, Остин и Шмыгаль "обсудили поддержку, которую США оказывают Украине", в частности "приоритеты помощи в сфере безопасности, такие как ПВО и артиллерия, а также подготовку Вооруженных сил Украины".

Министр обороны и премьер "также согласились с важностью обеспечения подотчетности в отношении помощи [США] в сфере безопасности". Остин рассказал Шмыгалю о "ключевых вопросах следующего заседания" контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Киеву, которое пройдет 21 апреля. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
F-15
F-16
M1 Abrams
Stryker
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