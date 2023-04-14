Страны G7 намерены вводить санкции против России

Верховный представитель ЕС по иностранных делам Жозеп Боррель и главы МИД стран G7 на встрече в Лондоне, Великобритания.

Также они намерены принимать меры против обхода рестрикций

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи намерены вводить санкции против России в связи с проведением специальной военной операции, а также принимать меры против обхода рестрикций. Об этом говорится в опубликованном в среду совместном заявлении министров финансов и глав центральных банков указанных государств.

Представители стран "семерки" подтвердили "твердую приверженность введению санкций и принятию других экономических мер против России" в связи с проведением ею специальной военной операции на Украине. "Мы на различных площадках, коллективно и на национальном уровне энергично ведем работу по предотвращению уклонения и обхода санкций и других экономических мер, а также по реагированию на это", - говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США.

"Мы также продолжим следить за эффективностью наших санкций, принимать по необходимости дальнейшие меры и усиливать контроль над их исполнением", - отмечается в документе.