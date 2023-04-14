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Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США "Джордж Буш" покинул Средиземное море

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский атомный авианосец USS George Bush в среду, пройдя пролив Гибралтар, после восьмимесячного пребывания покинул акваторию Средиземного моря, следует из данных портала по отслеживанию передвижения судов Marine Traffic и фотографий британских наблюдателей.

Авианосец прошел пролив под прикрытием трех палубных вертолетов и корабля боевого сопровождения. Вместе с кораблями авианосной ударной группы он находился на боевом патрулировании в Средиземном море с конца августа прошлого года, осуществляя операции в районе Адриатики и вблизи Ближнего Востока.

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Страны
США
Персоны
Буш Джордж
Проекты
Авианосец
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