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ТАСС

Путин одобрил предложения по созданию Российской орбитальной станции

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Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников ранее сообщил, что на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым одобрил создание Российской орбитальной станции, сообщил глава Роскосмоса во время вручения государственных и ведомственных наград в Государственном Кремлевском дворце.

"Сегодня на встрече с президентом, помимо того, что он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников, Владимир Владимирович одобрил наше предложение по учреждению ордена имени Юрия Алексеевича Гагарина", - сказал Борисов.

В апреле 2021 года была озвучена идея о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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Минпромторг РФ
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Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
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